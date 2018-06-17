Киевская полиция задержала более 50 противников «Марша равенства»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве 56 человек, которые пытались помешать проведению «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Об этом проинформировали в пресс-службе Нацполиции. Инцидент произошел около 06:00 утра. Порядка 150 человек вышли на пересечение улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу, по которой должен был пройти марш.

Сначала полицейские попросили освободить дорогу, но получив отказ, были вынуждены оттеснить их с дороги во избежание провокаций и столкновений. В сообщении Нацполиции также уточняется, что активисты применили газовые баллончики.

Позже потасовка произошла у киевского отеля «Опера». В общей сложности, в полицейское управление доставили 56 человек, сообщили в полиции.

Ранее депутаты Европейского парламента обратились к украинскому лидеру Петру Порошенко с просьбой возглавить киевский «Марш равенства».