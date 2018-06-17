Япония сожалеет о планах РФ провести ракетные учения на острове Итуруп

Москва в четверг, 14 июня, уведомила японскую службу безопасности на море о планах РФ провести ракетные учения в районе острова Итуруп.

Токио через посольство Японии в Москве передало министерству иностранных дел РФ сожаление в связи с намеченными на 18-21 июня ракетными учениями на острове Итуруп, находящемся в южной группе Большой гряды Курильских островов.

«Это противоречит позиции Японии», — отметили в Токио.

МИД России ответил, что ракетные учения — внутреннее дело РФ. Газета «Иомиури» со ссылкой на источники передает, что РФ может задействовать береговой ракетный комплекс «Бастион», размещенные на Итурупе с 2016 года. БРК «Бал» н а острове Кунашир и «Бастион» на острове Итуруп разместили за несколько недель до визита в Японию российского лидера Владимира Путина в декабре 2016 года.