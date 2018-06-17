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6:41   17 Июня 2018
Весь мир
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Ультраправые планировали напасть на парламент Греции — Вуцис

Ультраправые планировали напасть на парламент Греции — Вуцис

Депутат ультраправой партии «Золотая заря» Константинос Барбарусис призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать президента, премьера и министра обороны, чтобы правительство не подписало соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.

Ультраправые планировали напасть на парламент Греции — Вуцис

Барбарусиса исключили из «Золотой зари». Министр обороны обратился в прокуратуру. Против депутата возбудили уголовное дело. В субботу, 16 июня, к зданию парламента подошли митингующие. Десятки человек попытались прорваться в парламент. Полиция применила слезоточивый газ.

Спикер греческого парламента Никос Вуцис заявил, что ультраправые планировали напасть на парламент, поэтому митингующие пытались вторгнуться в здание во время обсуждения вотума недоверия правительству. Ультраправую партию «Золотая заря» в Греции называют неонацистской. 

«Планировались инциденты с участием штурмовых отрядов», — добавил Никос Вуцис.

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Автор: Анатолий Кубарев
#митинг #парламент #греция #золотая заря
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