Ультраправые планировали напасть на парламент Греции — Вуцис

Депутат ультраправой партии «Золотая заря» Константинос Барбарусис призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать президента, премьера и министра обороны, чтобы правительство не подписало соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.

Барбарусиса исключили из «Золотой зари». Министр обороны обратился в прокуратуру. Против депутата возбудили уголовное дело. В субботу, 16 июня, к зданию парламента подошли митингующие. Десятки человек попытались прорваться в парламент. Полиция применила слезоточивый газ.

Спикер греческого парламента Никос Вуцис заявил, что ультраправые планировали напасть на парламент, поэтому митингующие пытались вторгнуться в здание во время обсуждения вотума недоверия правительству. Ультраправую партию «Золотая заря» в Греции называют неонацистской.