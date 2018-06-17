Глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно в интервью для NHK заявил, что вопрос о сокращении военного контингента Соединенных Штатов Америки в Республике Корея на данный момент не рассматривают, хоть недавно и состоялся саммит США-КНДР.

Он подчеркнул, что об этом даже не может быть речи, пока ситуация в сфере безопасности в регионе не изменится полностью. В свою очередь японская сторона готова оказать экономическую помощь Северной Корее после урегулирования отношений.

Накануне СМИ сообщили, что Америка требует от КНДР полноценный доклад о состоянии ее ядерной программы и предъявила ей требования,состоящие из 47 позиций, после которых в отношении Северной Кореи отменят санкции.