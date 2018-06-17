США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ

Издание Yomiuri Shimbun сообщило, что Соединенные Штаты потребовали от Северной Кореи полноценный доклад о состоянии ее ядерной программы.

В публикации сказано, что северокорейская сторона должна подготовить данные о количестве ядерных зарядов; информацию о том, где они хранятся; сообщить о ядерных технологиях и соответствующих объектах.

Авторы статьи утверждают, что в ближайшее время при контактах с высокопоставленными представителями Северной Кореи Америка продолжит добиваться выполнения этого требования.

В 2007 году на переговорах с участием КНДР, Японии, Южной Кореи, Китая, РФ и Соединенных Штатов Пхеньян предоставлял подобный доклад. Некоторых нужных данных в нем не было. Так, например, информация об обогащенном уране и количестве боеголовок осталась скрыта.

Накануне глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что американская сторона предъявила Северной Корее требования, которые состоят из 47 позиций. Он добавил, что только в случае выполнения каждого из пунктов санкции против нее могут снять.