Мы в соц.сетях:
Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

 Крым стал третьим в рейтинге российских регионов с самыми вкусными пирогами

Крым стал третьим в рейтинге российских регионов с самыми вкусными пирогами
Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

 Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину
Вопрос о сокращении войск США в Южной Корее еще не обсуждают — МИД Японии

Вопрос о сокращении войск США в Южной Корее еще не обсуждают — МИД Японии

 США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ

США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ
Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

 Крым стал третьим в рейтинге российских регионов с самыми вкусными пирогами

Крым стал третьим в рейтинге российских регионов с самыми вкусными пирогами
Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

 Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину
Вопрос о сокращении войск США в Южной Корее еще не обсуждают — МИД Японии

Вопрос о сокращении войск США в Южной Корее еще не обсуждают — МИД Японии

 США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ

США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ
9:04   17 Июня 2018
Весь мир
39

США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ

США потребовали от КНДР отчета по ядерной программе — СМИ

Издание Yomiuri Shimbun сообщило, что Соединенные Штаты потребовали от Северной Кореи полноценный доклад о состоянии ее ядерной программы.

В публикации сказано, что северокорейская сторона должна подготовить данные о количестве ядерных зарядов; информацию о том, где они хранятся; сообщить о ядерных технологиях и соответствующих объектах.

Авторы статьи утверждают, что в ближайшее время при контактах с высокопоставленными представителями Северной Кореи Америка продолжит добиваться выполнения этого требования.

В 2007 году на переговорах с участием КНДР, Японии, Южной Кореи, Китая, РФ и Соединенных Штатов Пхеньян предоставлял подобный доклад. Некоторых нужных данных в нем не было. Так, например, информация об обогащенном уране и количестве боеголовок осталась скрыта. 

Накануне глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что американская сторона предъявила Северной Корее требования, которые состоят из 47 позиций. Он добавил, что только в случае выполнения каждого из пунктов санкции против нее могут снять.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #весь мир #ядерная программа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
9359
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
163
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
172
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
122
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

 Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы