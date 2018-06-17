Мемориальную доску в память о Гагарине открыли во Франции
Var-Matin сообщает, что на острове Бендор на юге Франции открыли мемориальную доску космонавту Юрию Гагарину. Ее закрепили на здании, расположенном рядом с причалом Сен-Пьер де Эмбис (Saint-Pierre des Embiez).
По данным издания, на этом острове космонавт отдыхал несколько дней.
В палестинском городе Вифлееме также установили памятник Гагарину, но это произошло в январе 2018 года.
В свою очередь в России в мае Сергей Собянин, выдвинувший свою кандидатуру на выборах столичного мэра, пообещал сохранить памятник заводчанам-участникам Великой Отечественной войны на территории бывшего завода «Серп и Молот».
Узнал о беспокойстве горожан по поводу судьбы мемориала заводчанам-участникам Великой Отечественной войны - "Металлурги - своим погибшим товарищам", который находится на территории бывшего завода "Серп и Молот". Безусловно, памятник будет сохранен. Это святое. pic.twitter.com/l7XXcwVVt5— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 мая 2018 г.