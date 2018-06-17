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8:47   17 Июня 2018
Весь мир
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Мемориальную доску в память о Гагарине открыли во Франции

Мемориальную доску в память о Гагарине открыли во Франции

Var-Matin сообщает, что на острове Бендор на юге Франции открыли мемориальную доску космонавту Юрию Гагарину. Ее закрепили на здании, расположенном рядом с причалом Сен-Пьер де Эмбис (Saint-Pierre des Embiez).

По данным издания, на этом острове космонавт отдыхал несколько дней. 

В палестинском городе Вифлееме также установили памятник Гагарину, но это произошло в январе 2018 года.

В свою очередь в России в мае Сергей Собянин, выдвинувший свою кандидатуру на выборах столичного мэра, пообещал сохранить памятник заводчанам-участникам Великой Отечественной войны на территории бывшего завода «Серп и Молот».

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Автор: Анастасия Аои
#россия #франция #космос #общество #космонавт #гагарин
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