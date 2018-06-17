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8:19   17 Июня 2018
Россия
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Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что развитие транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», проходящих через свободный порт Владивосток и соединяющих провинции КНР с портами края, требует инвестиций на сумму 300 миллиардов рублей.

Он рассказал об этом на открытии биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, научно-технических, инвестиционных предприятий в Харбине (приурочена к международной торгово-экономической ярмарке, проводимой в городе).

Тарасенко подчеркнул, что перспективы развития инвестиционного сотрудничества с КНР связывают с осуществлением в Приморском крае масштабных проектов. Особое внимание он уделил необходимости формирования в Приморье четырех территорий опережающего социально-экономического развития, передает ТАСС.

Днем ранее Китай выразил готовность превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли с Российской Федерацией, а также продолжать усиливать сотрудничество с российскими регионами. 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #приморье #китай #инвестиции #харбин #транспортный коридор
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