Развитие транспортных коридоров Приморья с Китаем требует инвестиций

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что развитие транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», проходящих через свободный порт Владивосток и соединяющих провинции КНР с портами края, требует инвестиций на сумму 300 миллиардов рублей.

Он рассказал об этом на открытии биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, научно-технических, инвестиционных предприятий в Харбине (приурочена к международной торгово-экономической ярмарке, проводимой в городе).

Тарасенко подчеркнул, что перспективы развития инвестиционного сотрудничества с КНР связывают с осуществлением в Приморском крае масштабных проектов. Особое внимание он уделил необходимости формирования в Приморье четырех территорий опережающего социально-экономического развития, передает ТАСС.

Днем ранее Китай выразил готовность превратить Харбинскую экономическую зону в зону свободной торговли с Российской Федерацией, а также продолжать усиливать сотрудничество с российскими регионами.