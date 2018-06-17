Крым стал третьим в рейтинге российских регионов с самыми вкусными пирогами

Сервис Tvil.ru по итогам опросов составил рейтинг регионов Российской Федерации, где пекут самые вкусные пирожки и пироги. На третьем почетном месте оказался Крым и караимские пирожки (20 процентов голосов). Многие считают их его «визитной карточкой».

Первым стал Татарстан и его эчпочмак (33 процента голосов), вторая Башкирия с беляшом.

Также стоит отметить, что любят сладости из Крыма, в частности, рахат-лукум и нугу.

Ранее сообщили, что 10 июня по Крымскому мосту проехали больше 25 тысяч автомобилей, что стало новым рекордом трафика. Всего за три выходных дня проехали почти 70 тысяч транспортных средств, из которых около шести сотен являются рейсовыми и заказными автобусами.