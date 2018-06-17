Военные РФ раздали около 500 продуктовых наборов в сирийском Эш-Шихе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР раздал гумпомощь в населенном пункте Эш-Шиха (Хама), расположенном в горной местности рядом с границей с провинцией Латакия. Военные медики РФ оказали помощь всем нуждающимся местным жителям.

По словам руководителя отделения медобеспечения группы по формированию и доставке гумгрузов ЦПВС Павла Алимова, люди в большинстве случаев жаловались на простудные заболевания у детей. Виной стал пониженный иммунитет. В свою очередь на него повлияли тяжелая обстановка и плохое питание.

Представитель центра Артур Евсеев сообщил, что передали порядка 500 продуктовых наборов с мясными консервами, рисом, мукой и другим необходимым.

В сирийском Эш-Шихе и других населенных пунктах Хамы центр продолжит подобные акции.

Накануне сообщили, что Севастополь приступил к поставкам зерна в Сирию. Отгрузку проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом.