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7:25   17 Июня 2018
Весь мир
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Военные РФ раздали около 500 продуктовых наборов в сирийском Эш-Шихе

Военные РФ раздали около 500 продуктовых наборов в сирийском Эш-Шихе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР раздал гумпомощь в населенном пункте Эш-Шиха (Хама), расположенном в горной местности рядом с границей с провинцией Латакия. Военные медики РФ оказали помощь всем нуждающимся местным жителям.

По словам руководителя отделения медобеспечения группы по формированию и доставке гумгрузов ЦПВС Павла Алимова, люди в большинстве случаев жаловались на простудные заболевания у детей. Виной стал пониженный иммунитет. В свою очередь на него повлияли тяжелая обстановка и плохое питание. 

Представитель центра Артур Евсеев сообщил, что передали порядка 500 продуктовых наборов с мясными консервами, рисом, мукой и другим необходимым.

В сирийском Эш-Шихе и других населенных пунктах Хамы центр продолжит подобные акции.

Накануне сообщили, что Севастополь приступил к поставкам зерна в Сирию. Отгрузку проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом. 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сирия #хама #весь мир #цпвс #продуктовые наборы #эш-шиха
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