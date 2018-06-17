Зарисовку из письма Экзюпери продали за 240 тысяч евро во Франции 

Аукционный дом Artcurial сообщил, что зарисовку из послания французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери, адресованного молодой женщине, продали на аукционе за 240,5 тысячи евро.

В письме акварелью был нарисован герой из повести-сказки «Маленький принц». Работа 1943 или 1944 года.

Great #result for correspondance illustrated to a young woman by Antoine de Saint Exupéry, manuscript and watercolours, April 1943 - May 1944 Sold 240 500 € ! pic.twitter.com/XGylLvdI7B — ARTCURIAL (@Artcurial) 16 июня 2018 г.

В 2017 году два акварельных рисунка Экзюпери к этому творению продали за полмиллиона евро.

Накануне стало известно, что Эрмитаж купил картину Ансельма Кифера «Аврора» за почти 64 миллиона рублей, при этом часть суммы поставщику оплатит некий жертвователь. Ее должны передать не позднее конца августа.