Зарисовку из письма Экзюпери продали за 240 тысяч евро во Франции 

Аукционный дом Artcurial сообщил, что зарисовку из послания французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери, адресованного молодой женщине, продали на аукционе за 240,5 тысячи евро.

В письме акварелью был нарисован герой из повести-сказки «Маленький принц». Работа 1943 или 1944 года.

