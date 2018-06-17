Пожар произошел в жилом доме в Петропавловске-Камчатском

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что восемь семей лишились жилья из-за возгорания в 12-квартирном деревянном здании, находящемся на улице Авиационная в Петропавловске-Камчатском.

Порядка 40 специалистов тушили пламя на кровле дома и в одном из помещений на втором этаже. Площадь пожара составила около шести сотен квадратных метров, передает ТАСС. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники из Госпожнадзора буду заниматься установлением причин возгорания, а расселением и предоставлением жилья на время займутся городские власти.

Ранее в Твери загорелся ТК «Тандем», в связи с чем эвакуировали свыше трех сотен человек. Благодаря хорошей работе спасателей никто не пострадал.