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Первый министр Шотландии приехала к школе искусств в Глазго, где произошел пожар

Первый министр Шотландии приехала к школе искусств в Глазго, где произошел пожар

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6:21   17 Июня 2018
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Первый министр Шотландии приехала к школе искусств в Глазго, где произошел пожар

Первый министр Шотландии приехала к школе искусств в Глазго, где произошел пожар

Sky News сообщает, что первый министр Шотландии Никола Стерджен приезжала осмотреть школу искусств в Глазго, где вели реставрационные работы (открытие планировали на следующий), но недавно произошел крупный пожар.

Она поблагодарила пожарных за проделанную работу и отметила, что о причинах возгорания еще рано говорить. 

Напомним, тушили пламя 120 пожарных. Оно перекинулось и на соседнее здание, в котором находится ночной клуб. Оба строения получили значительный ущерб. 

В школе уже был крупный пожар четыре года назад. Реставрация потребовала больше десяти миллионов фунтов.

Ранее на юго-востоке российской столицы в неиспользуемом складе произошло возгорание на площади 450 квадратных метров.  

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Автор: Анастасия Аои
#пожар #происшествия #общество #глазго #шотландия #стерджен #школа искусств
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