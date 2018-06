Первый министр Шотландии приехала к школе искусств в Глазго, где произошел пожар

Sky News сообщает, что первый министр Шотландии Никола Стерджен приезжала осмотреть школу искусств в Глазго, где вели реставрационные работы (открытие планировали на следующий), но недавно произошел крупный пожар.

Она поблагодарила пожарных за проделанную работу и отметила, что о причинах возгорания еще рано говорить.

Напомним, тушили пламя 120 пожарных. Оно перекинулось и на соседнее здание, в котором находится ночной клуб. Оба строения получили значительный ущерб.

The Glasgow School of Art was a home away from home for 4 years and still such an important part of my life. To see this from my roof hurts. pic.twitter.com/hMmNjnEc35