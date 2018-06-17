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 США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов
5:58   17 Июня 2018
Весь мир
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США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно в интервью для NHK заявил, что Соединенные Штаты предъявили Северной Корее требования, состоящие из 47 пунктов.

США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

Он подчеркнул, что если эти позиции по полной и бесповоротной денуклеаризиции северокорейская сторона не выполнит, санкции в ее отношении не снимут. Сам Коно выразил мнение, что КНДР  от своего обязательства не отойдет.

12 июня в Сингапуре на саммите Америка-КНДР лидеры двух государств подписали совместный документ, в котором в том числе зафиксировали готовность Северной Кореи пойти на полную денуклеаризацию. В свою очередь Соединенные Штаты обязались предоставить ей гарантии безопасности.

Ранее сообщили, что Япония изучает вопрос о реализации международного фонда для финансирования ядерного разоружения КНДР и ищет возможность организовать встречу премьер-министра Синдзо Абэ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

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Автор: Анастасия Аои
#сша #мид #кндр #япония #политика #весь мир #денуклеаризация #таро коно
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