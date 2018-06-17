США предъявили КНДР требования по денуклеаризации, состоящие из 47 пунктов

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно в интервью для NHK заявил, что Соединенные Штаты предъявили Северной Корее требования, состоящие из 47 пунктов.

Он подчеркнул, что если эти позиции по полной и бесповоротной денуклеаризиции северокорейская сторона не выполнит, санкции в ее отношении не снимут. Сам Коно выразил мнение, что КНДР от своего обязательства не отойдет.

12 июня в Сингапуре на саммите Америка-КНДР лидеры двух государств подписали совместный документ, в котором в том числе зафиксировали готовность Северной Кореи пойти на полную денуклеаризацию. В свою очередь Соединенные Штаты обязались предоставить ей гарантии безопасности.

Ранее сообщили, что Япония изучает вопрос о реализации международного фонда для финансирования ядерного разоружения КНДР и ищет возможность организовать встречу премьер-министра Синдзо Абэ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.