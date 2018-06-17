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5:34   17 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Восемь человек погибли в Никарагуа

СМИ: Восемь человек погибли в Никарагуа

Prensa сообщает, что шесть человек погибли 16 июня из-за пожара в Манагуа, еще двоих застрелили на баррикадах возле политехнического университета в том же городе.

Возгорание началось в ночное время суток жилом никарагуанском здании. Портал уточнил, что погибла семья: четверо взрослых и два ребенка, которые скончались в больнице. По словам соседей погибших, пламя появилось из-за вооруженных сторонников нынешнего главы Даниэля Ортеги, с которыми произошел конфликт, и они кинули бутылку с зажигательной смесью в дом.

Количество погибших при идущих с середины весны антиправительственных протестов в стране уже около двух сотен человек. Накануне Никарагуанский центр по правам человека сообщил о 154 жертвах. Однако общее число вероятно увеличится, потому что есть много свидетельств о других убитых, а также пропавших без вести во время акций.  

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Автор: Анастасия Аои
#пожар #происшествия #протест #общество #никарагуа #манагуа
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