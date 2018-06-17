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Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

 Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту
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Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

 Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту
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5:11   17 Июня 2018
Россия
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Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Спутник «Глонасс-М» уже находится на расчетной орбите. Все прошло в установленное время. Такие данные сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.

Ракета со спутником стартовала 17 июня в первом часу ночи по Москве с космодрома Плесецк. Далее разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени и вышел на низкую околоземную орбиту, позднее, как и планировали, на расчетную орбиту.

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Ранее сообщили, что участники первой осенней конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву, которая пройдет в России, обсудят способы регулирования добычи ресурсов в космосе, справедливое распределение. Тема актуальна, так как все больше стран воплощает в жизнь различные космические проекты, а также частные компании, переходят от обычных проектов, например, к отправке миссий на Луну. 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #минобороны #космос #спутник #орбита #глонасс-м
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