Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Спутник «Глонасс-М» уже находится на расчетной орбите. Все прошло в установленное время. Такие данные сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.

Ракета со спутником стартовала 17 июня в первом часу ночи по Москве с космодрома Плесецк. Далее разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени и вышел на низкую околоземную орбиту, позднее, как и планировали, на расчетную орбиту.

Ранее сообщили, что участники первой осенней конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву, которая пройдет в России, обсудят способы регулирования добычи ресурсов в космосе, справедливое распределение. Тема актуальна, так как все больше стран воплощает в жизнь различные космические проекты, а также частные компании, переходят от обычных проектов, например, к отправке миссий на Луну.