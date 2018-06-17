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Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

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4:55   17 Июня 2018
Весь мир
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Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

Ведран Чорлука, являющийся защитником московского «Локомотива» и хорватской сборной, рассказал журналистам, что хотел бы встретиться с российской сборной в плей-офф Чемпионата мира по футболу.

Он сообщил, что смотрел матч между командами РФ и Саудовской Аравии (5:0), болея за подопечных Станислава Черчесова. 

После окончания этого матча российский лидер Владимир Путин позвонил Черчесову, поздравил, сказал всем футболистам спасибо за игру и попросил продолжать в том же духе.

Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

Хорватский спортсмен выразил надежду, что российская сторона затем обыграет Египет и с ней удастся встретится в четвертьфинале. 

В Калининграде хорваты обыграли нигерийцев в матче первого тура группы D. Счет 2:0 (Огенекаро Этебо поразил ворота своей команды). Всю встречу Чорлука провел на скамейке запасных.

Тем временем Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следит за ситуацией в города, где проходит мировое масштабное спортивное событие. Служба проверяет информацию, выставленную в социальных сетях, о разных ценах в кафе в меню на русском и английском языках. 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #футбол #спорт #чм-2018 #черчесов #чм #хорватия #чм2018 #чорлука
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