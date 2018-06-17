Газета Los Angeles Times официально сменит владельца

Одна из наиболее популярных и авторитетных газет Соединенных Штатов под названием Los Angeles Times на следующей неделе сменит владельца. Им станет предприниматель Патрик Хуан Синьсян. Сделка закроется 18 июня.

Компания Tronc Inc. продала издание за пять сотен миллионов долларов. Эти денежные средства хотят направить на развитие оставшихся у организации изданий, в частности, их версий в электронном формате.

В следующем месяце большинство работников Los Angeles Times перейдут из офиса в центре Лос-Анджелеса в западный пригород мегаполиса. На новую редакцию издания уже потратили миллионы долларов. Хуан Синьсян намерен улучшить финансовую ситуацию газеты.

Накануне стало известно, что основательнице биотехнологической организации Theranos Элизабет Холмс предъявили обвинения в мошенничестве. Речь идет о многомиллионной схеме (выманили свыше 700 миллионов долларов). Весной она выплатила штраф, признавая вину, и обязалась вернуть ценные бумаги стоимостью 18,9 миллиона. Еще десять лет Холмс не сможет занимать руководящие должности в частных организациях.