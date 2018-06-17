Мы в соц.сетях:
Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»
Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

 Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину
Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

 Газета Los Angeles Times официально сменит владельца

Газета Los Angeles Times официально сменит владельца
Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»
Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

 Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину
Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

Хорватский футболист Чорлука хочет сыграть со сборной РФ в плей-офф ЧМ-2018

 Газета Los Angeles Times официально сменит владельца

Газета Los Angeles Times официально сменит владельца
4:11   17 Июня 2018
Весь мир
56

ДТП с автобусом произошло в Мексике, есть жертвы

ДТП с автобусом произошло в Мексике, есть жертвы

В мексиканском штате Халиско произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились пассажиры(около 40 человек).Семь человек скончались, еще 28 получили травмы разной степени тяжести. СМИ сообщают, что среди жертв аварии двое детей.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за чего транспортное средство перевернулось и обрушилось в канал на шоссе между Сан-Мартином и Эль-Верде.

Пострадавших доставили в больницы. Об их состоянии ничего не сообщают. Известно, что врачи оказали им всю необходимую помощь.

Ранее сообщили, что два японских истребителя F-15 чуть не столкнулись с пассажирским авиалайнером в аэропорту Наха. Его использует и гражданская авиация, и военные.    

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#дтп #автобус #происшествия #мексика #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
8672
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
149
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
160
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
117
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

Самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

 Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы