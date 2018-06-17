ДТП с автобусом произошло в Мексике, есть жертвы

В мексиканском штате Халиско произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились пассажиры(около 40 человек).Семь человек скончались, еще 28 получили травмы разной степени тяжести. СМИ сообщают, что среди жертв аварии двое детей.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за чего транспортное средство перевернулось и обрушилось в канал на шоссе между Сан-Мартином и Эль-Верде.

Пострадавших доставили в больницы. Об их состоянии ничего не сообщают. Известно, что врачи оказали им всю необходимую помощь.

Ранее сообщили, что два японских истребителя F-15 чуть не столкнулись с пассажирским авиалайнером в аэропорту Наха. Его использует и гражданская авиация, и военные.