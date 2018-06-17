Новый средний боевой танк MMBT представили на выставке Eurosatory 2018
На выставке во Франции General Dynamics European Land Systems показала новый средний боевой танк ASCOD MMBT массой 42 тонны. Представитель компании предположил, что в условиях Азии эта машина будет более пригодной, чем обычные основные боевые танки.
На башне HITFACT расположен 12,7-миллиметровый управляемый дистанционно пулемет, помимо него имеются 120-миллиметровое гладкоствольное орудие и два пулемета калибра 7,62 миллиметра, а также тепловизор и лазерный дальномер.
Главные качества боевой машины: мобильность, более дешевая эксплуатация, эффективное поражение целей в дневное и ночное время суток в любых метеоусловиях.
Мероприятие Eurosatory 2018 проходило с 11 по 15 июня.
Весной на авиасалоне ILA Berlin 2018 консорциум европейских производителей показал модель перспективного беспилотного летательного аппарата для полетов на средней высоте. Предусмотрели и ударную его модификацию.