Bild сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести саммит по миграционному кризису с государствами Европейского союза. Главная тема — проблема беженцев в Европе. Она хочет обсудить ее с Италией, Грецией и Австрией.

Источник в итальянском правительстве рассказал, что окончательное решение не приняли, но находятся на стадии планирования. Такую информацию уточнило издание.

Дата возможной встречи пока неизвестна. Однако, по данным Bild, встреча вероятнее всего состоится на следующих выходных.

Накануне итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что страна больше не собирается быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, следовательно суднам Lifeline и Seefuchs со спасенными мигрантами следует заняться поиском других портов.