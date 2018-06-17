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 Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018
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 Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018
2:10   17 Июня 2018
Весь мир
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Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии обыграла спортсменов из Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира. Счет 2:0.

На 32-ой минуте забил гол Огенекаро Этебо (поразил ворота своей команды) и на 71-ой Лука Модрич реализовал пенальти.

На встрече присутствовали свыше 31 тысячи человек. Как известно, официальная вместимость стадиона «Калининград» — 33 973 человека.

Нигерийцы 22 июня встретятся со сборной Исландии в Волгограде.

В свою очередь футболисты Хорватии 21 июня встретятся со сборной Аргентины в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщали, что футболисты национальной сборной Дании победили спортсменов из Перу.

Также стало известно, что приложение «Яндекс.Такси» оснастили переводчиком для облегчения общения между водителями и гостями России. Новая функция особенно актуальна сейчас, во время масштабного мирового спортивного события, проходящего на российской территории. 

Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

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Автор: Анастасия Аои
#футбол #спорт #чм-2018 #общество #весь мир #чм #нигерия #хорватия #чм2018
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