Сборная Хорватии одержала победу над Нигерией в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии обыграла спортсменов из Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира. Счет 2:0.

На 32-ой минуте забил гол Огенекаро Этебо (поразил ворота своей команды) и на 71-ой Лука Модрич реализовал пенальти.

На встрече присутствовали свыше 31 тысячи человек. Как известно, официальная вместимость стадиона «Калининград» — 33 973 человека.

Нигерийцы 22 июня встретятся со сборной Исландии в Волгограде.

В свою очередь футболисты Хорватии 21 июня встретятся со сборной Аргентины в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщали, что футболисты национальной сборной Дании победили спортсменов из Перу.

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