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Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

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Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

 Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»
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1:51   17 Июня 2018
Россия
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Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени «Союза-2.1б» и вышел на низкую околоземную орбиту.

Выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

Ракета стартовала 17 июня в первом часу ночи по московскому времени с космодрома Плесецк. На сопровождение ее взяли наземные средства контроля Воздушно-космических сил.

Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов собирается привлечь международных партнеров и их космонавтов для полетов на корабле Orion. Сообщают, что не исключена возможность приглашения на борт космонавтов Российской Федерации.  

Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

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Автор: Анастасия Аои
#россия #минобороны #вкс #космос #ракета #спутник #союз-2.1б #глонасс-м
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