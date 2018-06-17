Спутник «Глонасс-М» вышел на низкую околоземную орбиту

Пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени «Союза-2.1б» и вышел на низкую околоземную орбиту.

Выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

Ракета стартовала 17 июня в первом часу ночи по московскому времени с космодрома Плесецк. На сопровождение ее взяли наземные средства контроля Воздушно-космических сил.

Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов собирается привлечь международных партнеров и их космонавтов для полетов на корабле Orion. Сообщают, что не исключена возможность приглашения на борт космонавтов Российской Федерации.