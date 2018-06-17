Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-М»

Пресс-служба российского министерства обороны 17 июня сообщила, что в первом часу ночи по московскому времени с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».

Предстартовые операции и пуск ракеты контролировали наземным автоматизированным комплексом управления космическими аппаратами.

Известно, что общее руководство пуском вел главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

Ранее сообщили, что в Российской Федерации специалисты начали создавать второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Согласно имеющимся планам, его должны запустить в 2021 году. Вскоре после выхода двух аппаратов этой серии на орбиту Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ сможет непрерывно получать необходимые данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли.