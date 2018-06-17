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1:15   17 Июня 2018
Весь мир
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Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии

Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии

Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии 17 июня. Первый состоялся 27 мая. 39,14 процента голосов отдали за представителя правых сил Ивана Дуке, а 25,08 процента за Густаво Петро, придерживающегося левых взглядов.

По данным опросов, проведенных перед выборами, между ними получилась разница лишь в 5,5 процента: Дуке захотели поддержать 45,5 процента опрошенных, а Петро – 40 процентов. 

Напомним, что кандидаты борются за один срок.

Накануне лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта. Он добавил, что победителю президентских выборов в Колумбии придется приложить усилия, чтобы исправить «колоссальные ошибки», допущенные при нынешнем лидере.

Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии

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Автор: Анастасия Аои
#выборы #политика #президент #весь мир #венесуэла #мадуро #колумбия #петро #дуке
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