Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии 17 июня. Первый состоялся 27 мая. 39,14 процента голосов отдали за представителя правых сил Ивана Дуке, а 25,08 процента за Густаво Петро, придерживающегося левых взглядов.

По данным опросов, проведенных перед выборами, между ними получилась разница лишь в 5,5 процента: Дуке захотели поддержать 45,5 процента опрошенных, а Петро – 40 процентов.

Напомним, что кандидаты борются за один срок.

Накануне лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта. Он добавил, что победителю президентских выборов в Колумбии придется приложить усилия, чтобы исправить «колоссальные ошибки», допущенные при нынешнем лидере.