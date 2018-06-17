Французское правительство назвало безосновательными приписываемые Трампу слова о террористах

Представитель Елисейского дворца сообщил, что приписываемые американском лидеру Дональду Трампу слова на недавнем саммите G7 про убежище террористов во Франции безосновательны.

Он заявил, что французская сторона опровергает такую информацию, сообщения о подобном высказывании — ложь.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп на саммите так называемой Большой семерки заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что «все террористы находятся в Париже».

В официальном аккаунте соцсети Twitter американский президент также отверг приписываемые ему высказывания и назвал издание распространителем неправдивых новостей.

Накануне Трамп и Макрон 15 июня обсудили вопросы, касающиеся торговой политики, и саммит, прошедший 12 июня в Сингапуре.