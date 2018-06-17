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0:35   17 Июня 2018
Весь мир
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Крупнейшая оппозиционная партия Македонии призвала выступить против договора с Грецией

Крупнейшая оппозиционная партия Македонии призвала выступить против договора с Грецией

Оппозиция Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала местных граждан 17 июня выступить против договора с Грецией о переименовании государства в Республику Северная Македония.

Соглашение должны подписать также 17 июня, в воскресенье, в 10:30 в населенном пункте Псарадес в северной части Греции. Сообщали, то вскоре после данной церемонии смогут определить даты начала переговоров по вопросу вступления республики в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Оппозиционная партия считает соглашение исключительно вредным договором, противоречащим интересам Македонии, подрывающим ее суверенитет. 

Ранее в Скопье прошла акция протеста против переименования. Она собрала несколько тысяч человек перед зданием правительства.

С Грецией спорили о названии республики 25 лет. Та выступала с инициативой сменить его, чтобы люди не путали республику, находящуюся рядом, с греческой областью Македония.   

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Автор: Анастасия Аои
#ес #нато #оппозиция #политика #греция #македония #весь мир
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