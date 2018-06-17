Турция собирается принять 40 миллионов туристов в 2018 году

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна собирается принять до 40 миллионов иностранных туристов в текущем году. Такую информацию передает Anadolu.

При этом, по планам, только на Анталью придется 14 миллионов человек. По данным за 2017 год, этот город посетили 10,5 миллиона туристов, что на 57 процентов больше показателя предыдущего года.

Доход от такого потока должен достигнуть 32 миллиардов долларов.

Эрдоган также уточнял, что в государстве рассчитывают на шесть миллионов гостей из России. За прошлый год их было 4,7 миллиона человек.

Ранее компания ESET предупредила о новом мошенничестве при бронировании жилья через приложения. В данном случае речь идет о конкретном портале — Airbnb. Он является своеобразной онлайн-площадкой для размещения, поиска и краткосрочной аренды жилья по всему миру.