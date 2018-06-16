OPPO Find X может стать единственным безрамочным смартфоном в 2018 году

Неофициальное звание «самого безрамочного» смартфона в этом году может получить новый OPPO Find X (Китай), так как размер его рамок составит примерно десять процентов.

По данным СМИ, дизайн устройства выполнят с использованием синего и бордового цветов, задняя часть корпуса стеклянная. Экран почти полностью охватывает всю поверхность. Места не хватает даже под небольшую панель снизу. Сверху нет разреза для динамика.

Основная особенность этой новинки в сфере технологий заключается именно во внешнем необычном виде, как сообщают, ее характеристики не будут выходить за рамки привычных.

Официальную презентацию смартфона запланировали на вторник, 19 июня.

Накануне обнародовали основные характеристики нового бюджетного гаджета от Nokia. Официально его также представят в июне.

Стало также известно о том, что американская корпорация Apple хочет заменить OLED-дисплеи в iPhone на менее дорогие.