Симфонический оркестр Мариинского театра выступил в Саудовской Аравии

Выступление оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева организовали в Центре мировой культуры имени Короля Абдулазиза. Оно состоится 16 и 17 июня.

Местный министр энергетики Халид аль-Фалих выразил мнение, что мероприятие стало началом еще одного направления сотрудничества двух государств и выразил Российской Федерации благодарность партнерство.

В свою очередь российский министр энергетики Александр Новак уверен, что концерт поспособствует сближению народов, поможет развитию сотрудничества в гуманитарной сфере.

Центр, где проводят выступление, создали по инициативе Saudi Aramco почти два года назад. В нем также находятся: библиотека, театр, кинозал, музей, художественная галерея и центр детского развития.

Накануне стало известно, что в городе Алей открыли новый российско-ливанский культурный центр, где также намерены организовать балетную и музыкальную школы, художественную студию. Уточняют, что город стал восьмым по счету в Ливане, включившимся в поле гуманитарного сотрудничества с РФ.