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23:08   16 Июня 2018
Весь мир
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Италия отказывается принимать два новых судна с мигрантами

Италия отказывается принимать два новых судна с мигрантами

Итальянский вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини 16 июня заявил, что государство не готово принять еще два судна со спасенными мигрантами.

Два судна неправительственных организаций под флагом Нидерландов Lifeline и Seefuchs сейчас располагаются у ливийских берегов в ожидании людей, которых бросили контрабандисты.

В публикации в социальной сети Facebook Сальвини подчеркнул, что Италия больше не хочет быть вовлечена в бизнес по нелегальной миграции и этим суднам следует искать другие порты.

В ходе предвыборной кампании он дал обещание выслать из стран свыше полумиллиона незаконных мигрантов. Прошлое правительство заключило соглашение с Ливией и уже добилось уменьшения миграционного потока.

Накануне итальянские власти запретили причалить судну Aquarius с 629 спасенными мигрантами.

В свою очередь во Франции прошли протесты против миграционной политики правительства. Сообщают, что у двух стран также появилась некая дипломатическая напряженность в связи с ситуацией с Aquarius. Как известно, судно в итоге приняла Испания.  

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Автор: Анастасия Аои
#италия #мигранты #политика #мвд #общество #сальвини #aquarius #lifeline #seefuchs
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