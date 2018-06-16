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23:07   16 Июня 2018
Весь мир
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Вена требует от Берлина разъяснений из-за заявлений о шпионаже

Вена требует от Берлина разъяснений из-за заявлений о шпионаже

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от ФРГ разъяснений относительно сообщений о предполагаемой слежки за коммуникационными сетями членов австрийского правительства, диппредставительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене.

Ранее издание Profil, ссылаясь на внутреннюю базу данных о деятельности Федеральной разведывательной службы Германии, сообщило о том, что с 1999 по 2006 год разведка Германии систематически вела слежку на австрийской территории.

Журнал отмечает, что в поле зрения спецслужб попало ведомство федерального канцлера Австрии, Министерство иностранных дел и Министерство обороны страны, а также австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии и ряд иных ведомств и организаций. Слежка, по данным издания, также велась за дипломатическими представительствами и международными организациями в столице Австрии.

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Автор: Алла Ларионова
#слежка #германия #политика #австрия #спецслужбы
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