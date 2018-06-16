Американский посол в Канаде получила конверт с белым порошком и угрозами

Посол Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком и угрозами.

Об этом в субботу сообщает CTV. По данным телеканала, послание на имя Крафт пришло в американское посольство в четверг.

Как вскоре выяснили эксперты, порошок, содержавшийся в конверте, не представляет опасности для жизни. Помимо этого, в письме неизвестный угрожал убить американского дипломата, если она не уйдет со своего поста. Письмо также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что канадские полицейские и их коллеги из США в настоящее время проводят расследование.

Разногласия между действующей американской администрацией и правительством Канады ухудшились в последние недели после того, как Трамп включил соседнее государство в список стран, против которых введены пошлины на сталь и алюминий.

Кроме того, переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает Вашингтон, сейчас застопорились. На минувшей неделе глава США раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвинив политика в «несправедливых» торговых барьерах в отношении Соединенных Штатов.