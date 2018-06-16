Новый российско-ливанский культурный центр открыли в городе Алей

Руководитель Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков сообщил, что открытие нового российско-ливанского культурного центра в городе Алей, расположенного на шоссе Бейрут-Дамаск, приурочено ко Дню России.

Это восьмой ливанский город, включившийся в поле гумсотрудничества с российской стороной, передает ТАСС.

Ведомство рассчитывает, что этот новый центр поспособствует привлечению молодых ливанцев на учебу в высшие учебные заведения России.

В этом культурном месте будут преподавать русский язык для всех желающих его изучать, также откроют художественную студию, балетную и музыкальную школы, чтобы развивать творческий потенциал людей.

Накануне в Берлине завершился фестиваль «Мир русского театра». Там русскоязычные театры из разных стран представили публике свои самые лучшие спектакли. Цель мероприятия — популяризовать русское театральное искусство. Однако помимо этого, событие было направлено на преодоление барьеров в культурном диалоге и поддержку русских театральных коллективов за рубежом.