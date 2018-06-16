Акции протеста против миграционной политики властей Франции прошли в Париже

Сотни жителей французской столицы 16 июня протестовали против миграционной политики правительства государства.

В их руках были плакаты с критикой в адрес главы Франции Эмманюэля Макрона и главы министерства внутренних дел республики Жерара Колона, а также лозунгом «Убежище - для всех», передает Agence France-Presse.

Протестующие призвали отказаться от законопроекта об иммиграции и предоставлении убежища, одобренного весной нижней палатой парламента в первом чтении. Некоторые опасаются, что он сильно затруднит прием мигрантов на территорию государства. По их мнению, закон также лишит мигрантов-нелегалов помощи во Франции и те будут вынуждены жить в опасных условиях.

Несколько дней назад итальянское правительство запретило причалить судну Aquarius с 629 спасенными мигрантами. Появилась некая дипнапряженность между Италией и Францией. Судно приняла Испания. Немного позднее французская сторона выразила готовность принять тех мигрантов. Условием было только то, что они должны отвечать критериям предоставления права на убежище.

Как известно, Макрон, занимая должность главы республики, дал обещание, что решение миграционного кризиса станет одним из приоритетов его политики.

Накануне американский лидер Дональд Трамп выразил согласие подписать один законопроект по иммиграции. Он поддерживает и законопроект Гудлетта, и законопроект лидеров Палаты представителей, по этой причине готов подписать любой из них.