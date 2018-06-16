РФ и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ нарастить добычу нефти

Российская Федерация и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить нефти добычу в третьем квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Об этом в субботу рассказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Кроме того, отметил российский министр, в дальнейшем стоит проанализировать ситуацию на рынке и предпринимать шаги. Он добавил, что в третьем квартале этого года ожидается рост спроса на сырье.

Ранее Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия поддерживают постепенное наращивание добычи нефти. По его словам, страны-члены ОПЕК+ могли бы рассмотреть рост добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки для смягчения венской сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) в конце 2016 года в Вене приняли решение о сокращении нефтедобычи в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки с показателей октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на добычу в России. Договоренность вступила в силу с начала прошлого года и ее уже дважды продлевали.