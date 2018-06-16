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19:05   16 Июня 2018
Весь мир
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Помпео и глава МИД Канады обсудили вопросы по торговле и денуклеаризацию КНДР

Помпео и глава МИД Канады обсудили вопросы по торговле и денуклеаризацию КНДР

Американский государственный секретарь Майк Помпео и глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд 16 июня обсудили последние события, связанные с Северной Кореей и Венесуэлой, а также ряд вопросов, относящихся к торговой сфере.

Помпео и глава МИД Канады обсудили вопросы по торговле и денуклеаризацию КНДР

Такую информацию сообщила глава пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Хезер Науэрт.

Помпео и глава МИД Канады обсудили вопросы по торговле и денуклеаризацию КНДР

Среди глобальных вопросов стороны затронули взаимодействие по кризису в Венесуэле и денуклеаризацию Корейского полуострова. Помимо этого обсудили торговые возможности, перспективы переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли.

Ранее Фриланд заявляла, что правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию в связи с введением американской стороной повышенных пошлин на ввоз металлов. Некоторые считают, что угроза начала администрацией главы Соединенных Штатов войны в торговой сфере вызывает значительные негативные последствия для экономики мира.

Также несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп снова раскритиковал канадского премьер-министра Джастина Трюдо за высказывание о пошлинах Соединенных Штатов.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #кндр #политика #трамп #канада #весь мир #торговля #помпео #христя фриланд
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