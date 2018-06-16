Помпео и глава МИД Канады обсудили вопросы по торговле и денуклеаризацию КНДР

Американский государственный секретарь Майк Помпео и глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд 16 июня обсудили последние события, связанные с Северной Кореей и Венесуэлой, а также ряд вопросов, относящихся к торговой сфере.

Такую информацию сообщила глава пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Хезер Науэрт.

Среди глобальных вопросов стороны затронули взаимодействие по кризису в Венесуэле и денуклеаризацию Корейского полуострова. Помимо этого обсудили торговые возможности, перспективы переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли.

Ранее Фриланд заявляла, что правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию в связи с введением американской стороной повышенных пошлин на ввоз металлов. Некоторые считают, что угроза начала администрацией главы Соединенных Штатов войны в торговой сфере вызывает значительные негативные последствия для экономики мира.

Также несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп снова раскритиковал канадского премьер-министра Джастина Трюдо за высказывание о пошлинах Соединенных Штатов.