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18:47   16 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу в городе Эчмиадзин задержала криминального авторитета Артура Асатряна, известного также как Дон Пипо.

Вместе с ним задержали и четверых граждан Российской Федерации по подозрению в похищении человека и хранении оружия. Как отмечается в пресс-релизе СНБ Армении, в рамках уголовного дела по факту возможного похищения Асатряном людей, готовящих его убийство, в его доме и на других территориях провели обыски. В результате силовики обнаружили оружие и боеприпасы.

В пресс-центре ведомства заявили, что Асатряна решено было задержать по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения насилия. Кроме того, криминального авторитета подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия по предварительному сговору с группой лиц. Максимальная мера пресечения за подобные преступления составляет восемь лет тюремного заключения.

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Автор: Алла Ларионова
#задержание #армения #общество #криминальный авторитет #дон пипо
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