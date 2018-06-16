Криминального авторитета Дона Пипо задержали в Армении

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу в городе Эчмиадзин задержала криминального авторитета Артура Асатряна, известного также как Дон Пипо.

Вместе с ним задержали и четверых граждан Российской Федерации по подозрению в похищении человека и хранении оружия. Как отмечается в пресс-релизе СНБ Армении, в рамках уголовного дела по факту возможного похищения Асатряном людей, готовящих его убийство, в его доме и на других территориях провели обыски. В результате силовики обнаружили оружие и боеприпасы.

В пресс-центре ведомства заявили, что Асатряна решено было задержать по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения насилия. Кроме того, криминального авторитета подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия по предварительному сговору с группой лиц. Максимальная мера пресечения за подобные преступления составляет восемь лет тюремного заключения.