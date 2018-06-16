Основателя биотехнологического стартапа Theranos обвинили в мошенничестве

Прокуратура Сан-Хосе объявила, что основательнице биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс и экс-президенту организации Рамешу Балвани 15 июня предъявили обвинения в мошенничестве: выманивании денежных средств у инвесторов, пациентов и врачей.

Их подозревают в реализации многомиллионной мошеннической схемы (выманили свыше 700 миллионов долларов, говоря о различных технологиях, бизнесе и состоянии компании неправду).

Весной американская федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Холмс выплатила штраф, признав вину, и обязалась еще десять лет не занимать руководящие посты в частных организациях, а также вернуть ценные бумаги (стоимость 18,9 миллиона).

Выманенные обманным путем деньги возвращают инвесторам и акционерам.

Накануне СМИ сообщили, что несколько сотрудников нашумевшей организации Cambridge Analytica, которая незаконно использовала личные данные пользователей соцсетей, помогают организовать кампанию по переизбранию Трампа главой Соединенных Штатов на выборах 2020 года.