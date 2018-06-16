Сборная Дании одержала победу над Перу в матче ЧМ-2018

Футболисты национальной сборной Дании одержали победу над спортсменами из Перу в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который в настоящее время проходит в России.

Встреча двух команд состоялась в субботу вечером в Саранске. Единственный мяч в ворота соперников забил член датской команды Юссуф Поульсен на 59 минуте встречи. До этого Кристиан Куэва из сборной Перу не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, который судейство назначило после применения системы видеоповторов.

Лучшим игроком встречи признали датчанина Поульсена. Матч Перу - Дания в Саранске посетили 40 502 зрителя.

В следующей игре, которая состоится 21 июня, команда Дании сыграет с командой Австралии в Самаре, а Перу выйдет на поле против сборной Франции в Екатеринбурге.