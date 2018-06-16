Уголовное дело завели из-за наезда такси на пешеходов в Москве

Уголовное дело завели по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка в российской столице, где водитель такси в субботу сбил семерых человек.

Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Ранее главное управление МВД по Москве сообщило о том, что рядом с домом 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил толпу пешеходов. Согласно последним данным, в результате аварии пострадали семь человек.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

По факту произошедшего, отмечает пресс-служба, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».