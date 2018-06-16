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18:20   16 Июня 2018
Весь мир
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Угроза начала США войны в торговой сфере вредит мировой экономике — СМИ

Угроза начала США войны в торговой сфере вредит мировой экономике — СМИ

Газета The New York Times разместила статью с мнением, что угроза начала администрацией американского лидера Дональда Трампа полномасштабной войны в торговой сфере вызывает существенные негативные последствия для экономики мира. 

Авторы подчеркивают, что повышенные американские пошлины как для соперников, так и для союзников провоцируют соответствующие ответные меры, в результате всего этого нарушается мировая торговля, появляется напряженность, тормозящая экономическое развитие. Конфликт замедляет поставки по всему миру, растет цена на важнейшее сырье, сокращают заказы, откладывают капиталовложения. Так, например, объемы грузовых авиаперевозок за первые три месяца этого года снизились, хотя до этого росли.

Напомним, тарифы на ввоз металлов в Соединенные Штаты повысились сразу для ряда стран, в частности, для государств Европейского союза. Предупреждали, что перечень наименований может пополниться.

Помимо этого, накануне американская сторона объявила о введении пошлин в размере 25 процентов на продукцию из Китая на сумму 50 миллиардов долларов.

Угроза начала США войны в торговой сфере вредит мировой экономике — СМИ

Один из экспертов высказал мнение, что некоторые секторы американской экономики «свободнее вздохнут» из-за того, что пошлины сдержат конкурентов, но негативное влияние высоких цен все же распространится на большую часть секторов.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #китай #трамп #весь мир #торговля #пошлины #торговая война
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