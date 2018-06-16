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 Врачи оценили состояние пострадавших при наезде такси в центре Москвы

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Количество погибших при взрыве в Афганистане выросло до 26 человек

Количество погибших при взрыве в Афганистане выросло до 26 человек

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Число жертв взрыва в клубе в Каракасе возросло до 21
21:06   16 Июня 2018
Весь мир
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Количество погибших при взрыве в Афганистане выросло до 26 человек

Количество погибших при взрыве в Афганистане выросло до 26 человек

Количество погибших в результате взрыва, который в субботу устроил террорист-смертник на востоке афганской провинции Нангархар, увеличилось до 26 человек.

При этом число раненых уже превысило полсотни. Об этом сообщает телевизионный канал Tolo news со ссылкой на местных правоохранителей. 

Ранее стало известно, что при взрыве на празднике в честь завершения Рамадана скончались 20 человек. Террористическая организация «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за трагедию.

*Запрещенная в России террористическая группировка

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Автор: Алла Ларионова
#жертвы #иг #взрыв #теракт #афганистан #весь мир
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