Число жертв взрыва в клубе в Каракасе возросло до 21

Количество погибших в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом в клубе в Каракасе увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщает в субботу онлайн-ресурс Universal.

Согласно предварительным данным, в ночь на субботу в клубе Los Cotorros повздорили двое молодых людей. В результате конфликта один из них взорвал гранату с газом прямо в толпе. Удушье и сильная давка привели к жертвам. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль ранее заявил, что в результате трагедии травмы получили пять человек. На момент взрыва клубе проходила студенческая вечеринка.

Кроме того, министр сообщил, что на данный момент задержаны семь человек, в их числе и взорвавший гранату и директор клуба. По факту инцидента идет расследование.