Врачи оценили состояние пострадавших при наезде такси в центре Москвы
Семеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.
Об этом пишет РИА Новости.
Московское ГУМВД ранее сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси наехал на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. В департаменте здравоохранения сообщали о восьми пострадавших.
Уточняется, что сразу после аварии водитель пытался скрыться, но его задержали прохожие. Скора помощь приехала к месту происшествия в течение семи минут.
Всех пострадавших поместят в больницы для диагностики.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018
Ранее в сеть выложили видео с места инцидента, на котором показано, как водитель пытается скрыться, но ему препятствуют бдительные очевидцы ДТП.