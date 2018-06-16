Врачи оценили состояние пострадавших при наезде такси в центре Москвы

Семеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Об этом пишет РИА Новости.

Московское ГУМВД ранее сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси наехал на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. В департаменте здравоохранения сообщали о восьми пострадавших.

Уточняется, что сразу после аварии водитель пытался скрыться, но его задержали прохожие. Скора помощь приехала к месту происшествия в течение семи минут.

Всех пострадавших поместят в больницы для диагностики.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Ранее в сеть выложили видео с места инцидента, на котором показано, как водитель пытается скрыться, но ему препятствуют бдительные очевидцы ДТП.