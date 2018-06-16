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Уголовное дело завели из-за наезда такси на пешеходов в Москве

Уголовное дело завели из-за наезда такси на пешеходов в Москве

 Врачи оценили состояние пострадавших при наезде такси в центре Москвы

Врачи оценили состояние пострадавших при наезде такси в центре Москвы
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Количество погибших при взрыве в Афганистане выросло до 26 человек

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20:27   16 Июня 2018
Весь мир
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В окрестностях Афин арестовали «спасителя Греции»

В окрестностях Афин арестовали «спасителя Греции»

В пригороде Афин арестован Артемис Соррас, который считает себя спасителем Греции и обещает выплатить госдолг страны в сотни миллиардов евро. .

Об этом сообщило в субботу информационное агентство АМНА. В марте минувшего года Сорраса осудили на восемь лет лишения свободы за мошенничество, однако ему удалось скрываться от правоохранителей более года.

Вечером в субботу мужчина приехал в своей дом в южном пригороде столицы и был незамедлительно арестован. В настоящее время Соррас находится в управлении безопасности Аттики, отмечает агентство.

 

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Автор: Алла Ларионова
#арест #греция #общество #весь мир #соррас
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