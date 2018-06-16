В окрестностях Афин арестовали «спасителя Греции»

В пригороде Афин арестован Артемис Соррас, который считает себя спасителем Греции и обещает выплатить госдолг страны в сотни миллиардов евро. .

Об этом сообщило в субботу информационное агентство АМНА. В марте минувшего года Сорраса осудили на восемь лет лишения свободы за мошенничество, однако ему удалось скрываться от правоохранителей более года.

Вечером в субботу мужчина приехал в своей дом в южном пригороде столицы и был незамедлительно арестован. В настоящее время Соррас находится в управлении безопасности Аттики, отмечает агентство.