Соглашение о новом названии Македонии подпишут 17 июня в Греции

Соглашение о новом названии Республики Македония подпишут 17 июня в поселке Псарадес в северной части Греции.

Об этом проинформировал греческий Генеральный секретариат по делам печати и информации. Церемония подписания назначена на 10:30. Свои подписи поставят министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. Также в мероприятии будут задействованы премьер-министры двух стран — Алексис Ципрас и Зоран Заев.

Заев заявил о переименовании страны в Республику Северная Македония 12 июня.

Спор с Грецией о названии Македонии длился на протяжении 25 лет. Греция выступала с инициативой сменить название соседней республики, чтобы люди не путали ее с греческой областью Македония. Шаг по переименованию позволит Скопье вступить в Европейский союз и примкнуть в НАТО.

Вскоре после подписания документа будут определены даты начала переговоров о вступлении в Евросоюз и Североатлантический альянс.