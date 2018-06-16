Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы
Авария произошла в центре российской столицы — такси въехало в толпу иностранцев, есть пострадавшие.
ФАН публикует кадры с места дорожно-транспортного происшествия. Таксист врезался в пешеходов на улице Ильинка. Сообщается, что пострадавшие являются гражданами Мексики. Таксист попытался скрыться с места аварии, однако бдительные граждане схватили нарушителя.
Предположительно, мужчина был пьян. Сейчас водитель находится в ОВД «Китай-город».
Как пишет СМИ, в аварии пострадали от четырех до семи человек. Полиция перекрыла Ильинку, на месте инцидента работают медики скорой помощи.
Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter сообщил, что такси принадлежит компании "Чекпоинт".