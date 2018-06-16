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19:46   16 Июня 2018
Россия
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Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Опубликовано видео с места аварии, где таксист въехал в толпу в центре Москвы

Авария произошла в центре российской столицы  — такси въехало в толпу иностранцев, есть пострадавшие.

ФАН публикует кадры с места дорожно-транспортного происшествия. Таксист врезался в пешеходов на улице Ильинка. Сообщается, что пострадавшие являются гражданами Мексики. Таксист попытался скрыться с места аварии, однако бдительные граждане схватили нарушителя.

Предположительно, мужчина был пьян. Сейчас водитель находится в ОВД «Китай-город».

Как пишет СМИ, в аварии пострадали от четырех до семи человек. Полиция перекрыла Ильинку, на месте инцидента работают медики скорой помощи.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter сообщил, что такси принадлежит компании "Чекпоинт". 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #авария #дтп #происшествия #мексика #ильинка
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