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16:36   16 Июня 2018
Россия
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Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

Авария с участием такси произошла на улице Ильинка.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв, однако пострадали семь человек. Об этом пишет РИА Новости.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter сообщил, что такси принадлежит компании "Чекпоинт". В результате аварии пришлось перекрыть улицу. Обстоятельства инцидента выясняются, а пострадавшим оказывается помощь.

Также ЦОДД уточняет, что разрешение участника аварии действительно до октября 2022 года, однако аккредитации на ЧМ у них нет.

 

Виновник аварии уже находится в полиции, по его словам, наезд - не преднамеренный.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #авария #дтп #такси #ильинка #чекпоинт
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