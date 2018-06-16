Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы
Авария с участием такси произошла на улице Ильинка.
Дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв, однако пострадали семь человек. Об этом пишет РИА Новости.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter сообщил, что такси принадлежит компании "Чекпоинт". В результате аварии пришлось перекрыть улицу. Обстоятельства инцидента выясняются, а пострадавшим оказывается помощь.
Также ЦОДД уточняет, что разрешение участника аварии действительно до октября 2022 года, однако аккредитации на ЧМ у них нет.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018
Виновник аварии уже находится в полиции, по его словам, наезд - не преднамеренный.