Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

Авария с участием такси произошла на улице Ильинка.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв, однако пострадали семь человек. Об этом пишет РИА Новости.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter сообщил, что такси принадлежит компании "Чекпоинт". В результате аварии пришлось перекрыть улицу. Обстоятельства инцидента выясняются, а пострадавшим оказывается помощь.

Также ЦОДД уточняет, что разрешение участника аварии действительно до октября 2022 года, однако аккредитации на ЧМ у них нет.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Виновник аварии уже находится в полиции, по его словам, наезд - не преднамеренный.