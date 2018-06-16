Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

Полицейские применили слезоточивый газ против Группы митингующих, пытавшихся прорваться в здание парламента в столице Греции.

Об этом в субботу сообщает местное информационное агентство АМНА.

Несколько десятков человек, собравшихся на акцию на площади Синтагма против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, попытались подняться по лестнице к стенам греческого парламента. В результате стражи порядка применили газ, чтобы остановить митингующих.

Протест начался перед голосованием по вопросу о недоверии правительству Алексиса Ципраса. В поддержку вотума недоверия выступил глава оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. По мнению оппозиционеров, соглашение вредит национальным интересам, и не все в кабмине готовы его поддержать. В частности, министр обороны Греции Панос Камменос и его фракция АНЭЛ не намерены поддерживать ратификацию.