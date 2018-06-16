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Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

 Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

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16:30   16 Июня 2018
Весь мир
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Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

Полицейские применили слезоточивый газ против Группы митингующих, пытавшихся прорваться в здание парламента в столице Греции.

Об этом в субботу сообщает местное информационное агентство АМНА.

Несколько десятков человек, собравшихся на акцию на площади Синтагма против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, попытались подняться по лестнице к стенам греческого парламента. В результате стражи порядка применили газ, чтобы остановить митингующих.

Протест начался перед голосованием по вопросу о недоверии правительству Алексиса Ципраса. В поддержку вотума недоверия выступил глава оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. По мнению оппозиционеров, соглашение вредит национальным интересам, и не все в кабмине готовы его поддержать. В частности, министр обороны Греции Панос Камменос и его фракция АНЭЛ не намерены поддерживать ратификацию.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #полиция #протест #греция #весь мир
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