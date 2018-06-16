Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Российское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за того, что Британия не представлена на ЧМ по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией.

В заявлении российского дипломатического представительства подчеркивается, что спорт должен быть отделен от политики. Россия в сотрудничестве с партнерами сделала все необходимое для проведения игр и безопасности болельщиков, отмечается в сообщении. РФ принимает в ходе турнира порядка 600 тысяч гостей почти со всего мира, среди которых - 10 тысяч британцев.

В посольстве также указали на то, что Лондон нанес огромный ущерб отношениям двух стран и своей репутации.

Диппредставительство напомнило, что конкретных доказательств обвинений по делу Скрипаля в адрес России так и не предъявили. Британия продолжает нарушать международные обязательства по консульскому доступу к россиянам, констатировали в сообщении.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились в марте из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия заявила, что яд якобы был разработан в России и на этой почве обвинил Москву в причастности к происшествию. Российская сторона отрицает свое участие.