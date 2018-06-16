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 Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

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16:04   16 Июня 2018
Россия
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Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Российское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за того, что Британия не представлена на ЧМ по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией.

В заявлении российского дипломатического представительства подчеркивается, что спорт должен быть отделен от политики. Россия в сотрудничестве с партнерами сделала все необходимое для проведения игр и безопасности болельщиков, отмечается в сообщении. РФ принимает в ходе турнира порядка 600 тысяч гостей почти со всего мира, среди которых - 10 тысяч британцев.

В посольстве также указали на то, что Лондон нанес огромный ущерб отношениям двух стран и своей репутации.

Посольство РФ сожалеет из-за отсутствия на ЧМ официальной британской делегации

Диппредставительство напомнило, что конкретных доказательств обвинений по делу Скрипаля в адрес России так и не предъявили. Британия продолжает нарушать международные обязательства по консульскому доступу к россиянам, констатировали в сообщении.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились в марте из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия заявила, что яд якобы был разработан в России и на этой почве обвинил Москву в причастности к происшествию. Российская сторона отрицает свое участие.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #чм #чм 2018 #чм -2018
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